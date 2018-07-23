На КПВВ "Марьинка" задержали сторонника "ДНР", который предлагал взятку за свою тайну
Об этом сообщает штаб ООС.
Во время осмотра автомобиля Toyota Corolla обнаружили тайник, где находились документы с символикой "ДНР", оформленные на жителя Донецка.
Среди документов были: служебное удостоверение "Всеукраинская национально-патриотическая и спортивно-оборонная организация ДНР "Казачество ДНР", знак качества "Народный контролер общественного движения "Донецкая республика" и членский билет общественного движения "Донецкая республика".
Мужчина предложил сотрудникам ГФС и пограничникам взятку в размере одной тысячи гривен за неразглашение факта выявления документов с символикой "ДНР".
"Поскольку в действиях гражданина К. усматриваются признаки уголовного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена статьей 369 Уголовного кодекса Украины, материалы по данному факту переданы сотрудникам Национальной полиции для принятия решения согласно действующему законодательству", - добавили в штабе.
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