МЗ показало карту украинских пляжей, на которых опасно купаться

23 июля, 2018, 22:29

Минздрав обнародовал интерактивную карту украинских морских и речных пляжей, на которых опасно купаться

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья МЗ.

"Качество воды в пределах этих пляжей и рекреационных зон не соответствует стандарту на микробное загрязнение по индексу ЛКП (лактопозитивные кишечные палочки)", - говорится в сообщении.

С 13 по 19 июля 2018 было проведено 626 исследований качества воды на территории южных областей Украины, которые имеют выход на морское побережье. Из них 36 проб (5,8%) не отвечают требованиям стандарта на микробное загрязнение (морская вода - 1,4% из 507 исследований, речная вода - 24,4% из 119 исследований).

С 12 по 18 июля 2018 было проведено 1041 исследование качества речной воды по микробиологическим показателям. Из них не отвечают нормативам на микробное загрязнение по индексу ЛКП (лактозопозитивные кишечные палочки) 132 исследования (12,7%).

В текущем оздоровительном сезоне проводится мониторинг качества воды 185 морских и речных пляжей (места рекреационного и оздоровительного использования) на территории южных областей Украины, которые имеют выход на морское побережье (Донецкая обл., Запорожская обл., Николаевская обл., Одесская обл., Херсонская обл., г. Черноморск., г. Киев). Из них 143 морских и 42 речных (в том числе и в г. Киеве) с 220 зарегистрированных (178 морских и 42 речных) пляжей.

В интерактивном приложении обозначены опасные для купания пляжи по состоянию на 19 июля.