Минфин запустил страницу в инфосистеме Bloomberg
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
И.о. министра финансов Оксана Маркарова во время рабочего визита в Великобританию отметила, что данная страница - это широко доступный информационный ресурс о финансовых инструментах, эмитентом которых выступает Украина.
Информирование иностранных инвесторов об украинских суверенных финансовых инструментах будет способствовать расширению базы иностранных инвесторов в ценные бумаги, выпущенные Украиной.
Теперь каждый пользователь Bloomberg может получить информацию о календарь аукционов украинских облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), оперативную информацию об объявлении и результатах аукционов.
Также на странице содержится информация о облигации внутренней и внешней государственной ссуды (ОВГЗ и ОВГЗ), находящиеся в обращении, список первичных дилеров и общая информация об аукционах.
Пользователи терминала Bloomberg могут найти официальную страницу Минфина через функцию MFU.
Читайте также
-
-
-
13 июля, 2018 Кто виноват в туристическом коллапсе
-
-
Читайте также
-
-
13 июля, 2018 Кто виноват в туристическом коллапсе
-