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Минфин запустил страницу в инфосистеме Bloomberg


фото: bitfin
Министерство финансов Украины запустило официальную страницу в информационной системе терминала Bloomberg

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

И.о. министра финансов Оксана Маркарова во время рабочего визита в Великобританию отметила, что данная страница - это широко доступный информационный ресурс о финансовых инструментах, эмитентом которых выступает Украина.

Информирование иностранных инвесторов об украинских суверенных финансовых инструментах будет способствовать расширению базы иностранных инвесторов в ценные бумаги, выпущенные Украиной.

Теперь каждый пользователь Bloomberg может получить информацию о календарь аукционов украинских облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), оперативную информацию об объявлении и результатах аукционов.

Также на странице содержится информация о облигации внутренней и внешней государственной ссуды (ОВГЗ и ОВГЗ), находящиеся в обращении, список первичных дилеров и общая информация об аукционах.

Пользователи терминала Bloomberg могут найти официальную страницу Минфина через функцию MFU.

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