Минфин назвал конструктивными переговоры с МВФ относительно цены на газ для населения

23 июля, 2018, 21:20

И. о. министра финансов Украины Оксана Маркарова назвала "очень конструктивными" переговоры с Международным валютным фондом относительно новых цен на газ для населения

Об этом Маркарова заявила в эфире Bloomberg TV, передает "РБК-Украина".

"На мой взгляд, сейчас у нас очень хорошая дискуссия. О бюджете и ценах на газ у нас очень конструктивные дискуссии, которые, надеюсь, закончатся конструктивно", - сказала Маркарова.

Чиновник также отметила, что Украина улучшила показатели выполнения государственного бюджета.

"Когда мы начали обсуждение раньше, у нас были только результаты первого квартала. Теперь у нас есть результаты за шесть месяцев, которые лучше, чем мы ожидали в первом квартале", - рассказала руководитель Минфина.

Маркарова отметила, что со времени ее назначения и. о. министра финансов вопрос цены на газ для населения стал одним из ключевых приоритетов для восстановления и активизации переговоров с МВФ.

Напомним, министерство экономического развития и торговли прогнозирует рост предельных розничных цен на газ для населения в 2018 году до декабря на 18% по сравнению с декабрем прошлого года.