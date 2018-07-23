Музей на Почтовой площади блокируют из-за коррупционных мотивов, - депутат Киевсовета

23 июля, 2018, 12:10

Депутат Киевсовета Илья Сагайдак обвинил киевскую власть в саботаже музея на Почтовой площади в Киеве

На своей странице в Фейсбук он разместил фото дополнительных соглашений к инвестиционному договору ТРЦ на Почтовой площади, которые были заключены во времена, когда мэром Киева был Кличко, и добавил:

"Если инвестор на Почтовой это кровь и плоть Януковича (по информации в СМИ), то какой мотив был подписывать дополнительные соглашения с этим инвестором уже после Революции Достоинства, повышая с каждым соглашением общую стоимость строительства объекта инвестирования?"

Напомним инвестиционный договор был подписан 17.04.2013 года во времена правления Януковича и в СМИ компанию "Хэнсфорд-Украина" связывают с главой ГУД 2010-2014 годов Кравцем А.В, которого также называли "завхозом Януковича".

КГГА отказывалась показывать инвестиционный договор депутатам и журналистам, подчеркивая его секретности. Выложенный депутатом инвестиционный договор обнаружил, что за время правления Кличко. К нему были подписаны пять дополнительных соглашений в пользу инвестора.(дополнительное соглашение от 19.09.2014, от 19.09.2014, ду от 27.11.2014, ду от 22.01.2015, ду от 22.01.2016)

Сагайдак добавил: "Потом постреволюционная Киеврада не смогла проголосовать пункт за прекращение инвестиционного договора".

Напомним, фракция БПП в Киевсовете почти в полном составе не голосовала за проект решения Киевсовета, который предусматривал прекращение инвестиционного договора с инвестором, который строит ТРЦ на месте, где археологи нашли фундамент старого города.