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Куба откажется строить коммунизм

Проект новой конституции Кубы предусматривает признание прав граждан на частную собственность

Об этом пишет DW.com.

В парламенте Кубы обсуждается новый проект конституции страны, который должен заменить действующую конституцию, принятую за Фиделя Кастро в 1976 году.

Как объявил секретарь Госсовета Кубы Омеро Акоста, основной закон должен признать право граждан на частную собственность. Кроме того, вместо строительства "коммунистического общества" в качестве цели проект конституции предлагает "строительство социализма".

Новая конституция Кубы должна отразить политические и экономические изменения, чтобы укрепить позиции однопартийной системы в стране в будущем.

Так, проект предусматривает либерализацию экономического строя, в частности, признание частной собственности.

Это имеет, в свою очередь, обеспечить правовое признание малого бизнеса, который процветает в связи с последними экономическими реформами.

Хотя правящей политической силой остается коммунистическая партия, проект конституции предусматривает большую степень разграничения власти после почти 60-летнего правления братьев Кастро.

Согласно документу, вместо президента правительство возглавит премьер-министр. Кроме того, президент больше не будет председателем Государственного совета и Совета министров. Вместо этого Государственный совет - высший исполнительный орган Кубы - будет возглавлять председатель парламента.

Проект нового основного закона предусматривает ограничения для президента за возрастом и временем пребывания в должности. Так, при первом вступлении в должность президент Кубы должен быть не старше 60 лет, кроме того, он не может избираться больше двух раз подряд. Срок пребывания на посту президента - 5 лет.

Ранее стало известно, что в новой конституции Кубы хотят разрешить однополые браки. В проекте документа говорится, что "брак - это добровольный союз между двумя людьми" без указания их пола.

Заседание парламента по новой конституции должны завершиться 23 июля, после проекта депутатами он будет вынесен на референдум.

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