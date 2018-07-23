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КНДР может отказаться от переговоров с США о денуклеаризации, - CNN

Продолжение переговоров между США и Северной Кореей о денуклеаризации зависит от готовности США осуществить "смелый шаг" и согласиться на мирный договор с Пхеньяном

Об этом сообщил чиновник, знакомый с позицией КНДР по этому вопросу, сообщает СNN.

По словам источника, Пхеньян, скорее всего, не продолжит переговоры о денуклеаризации, если США не согласятся заменить договор о перемирии, положившего конец корейской войне, постоянным мирным договором, что будет гарантировать сохранение режима Ким Чен Ына.

По словам чиновника, Северная Корея осуществляет давление на администрацию президента США с требованием снять санкции, заявляя, что Пхеньян "много сделал" для денуклеаризации, заморозив ядерные и ракетные испытания и уничтожив один из своих ядерных объектов.

В свою очередь Трамп в частном общении выразил разочарование по поводу ощутимой отсутствия прогресса на переговорах, хотя он считает, что замораживание испытаний является положительным знаком.

И Трамп, и его государственный секретарь Майк Помпео настаивают: для переговоров требуется время.

"Мы не гонимся за скоростью... У нас нет временных ограничений... Мы только продвигаемся через процесс. Но отношения очень хорошие", - сказал Трамп на прошлой неделе.

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