Хуже курения и ожирения. Ученые рассказали, как материнство укорачивает женщинам возраст

23 июля, 2018, 15:10

Анализ ДНК, собранный в почти 2000 женщин репродуктивного возраста в США, показывает, что у тех, кто рожал, присутствуют изменения генетических маркеров. Ученые предполагают, что они подверглись значительно ускоренному клеточному старению

Об этом сообщает ScienceAlert.

"Мы были удивлены, увидев такой впечатляющий результат", - рассказала эпидемиолог Анна Поллак из Университета Джорджа Мейсона. "Это эквивалентно примерно 11 годам ускоренного клеточного старения".

Поллак и ее команда проанализировали данные Национального обследования состояния здоровья и питания (NHANES) - широкое исследование поперечного сечения, в котором наглядно показывают здоровье людей в США.

Когда они исследовали данные за период 1999-2002 гг. - годы, в которых исследование включало измерение генетического маркера, называемого теломерами, они заметили что-то необычное.

Справка:

Теломеры - участки хромосом, которые играют важную роль в делении клеток, и выступают в качестве колпачков на концах наших хромосом, помогая защитить генетическую информацию в наших клетках от ухудшения со временем. Однако с каждым новым делением их длина сокращается, что может быть одной из причин старения.

В этом ключе длина теломер берется как маркер того, сколько лет мы находимся на клеточном уровне с более длинными теломерами, которые считаются лучшими, поскольку более короткие теломеры связаны с такими результатами, как рак, сердечные заболевания и снижение познавательной способности. И теперь добавить к этому списку можно и роды.

В ходе исследования выяснилось, что среди женщин одного возраста, этнической принадлежности, уровня образования, наличия или отсутствия вредных привычек, женщины, родившие хотя бы одного ребенка, имели теломеры, которые в среднем на 4,2 % короче, чем у женщин, которые не рожали детей. Это, по мнению исследователей, эквивалентно примерно 11 годам ускоренного клеточного старения.

Удивительно то, что это сокращение теломер, связанное с родами, даже больше, чем те, что ранее наблюдалось в исследованиях о курении (стоимость 4,6 лет клеточного старения) и ожирение (8,8 лет).

Более того, в исследовании укорочение теломер варьировалось в зависимости от того, сколько детей родили женщины.

"Мы обнаружили, что женщины, у которых было пять или более детей, имели более короткие теломеры по сравнению с теми, у кого были один, два, три или четыре ребенка", - сказала Поллак.

Однако ученая отметила, что из-за наблюдательного характера исследования мы не можем заключить здесь причинно-следственная эффект, а только корреляцию.

Одно исследование получило противоречивый результат: в исследовании, проведенном в 2016 году в сельских общинах Kaqchikel Mayan в Гватемале, было обнаружено, что женщины с детьми имеют более длинные теломеры, что свидетельствует о том, что наличие детей может фактически защитить женщин от клеточного старения.

В других предыдущих исследованиях также были определены количественные показатели сокращения теломер, но с меньшими показателями клеточного старения (эквивалентные примерно 4,5 годами старения).

Что касается того, что может быть причиной сокращения теломер, исследователи предполагают, что здесь может быть задействован немалый стресс, связанный с уходом за детьми, но учитывая то, как мало исследований было проведено в этой области, они советуют относиться к этим выводам с осторожностью. "Мы не говорим "не рожайте детей", - сказала Поллак.