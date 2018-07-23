Каникулы депутатов: сколько отпускных получили народные избранники
23 июля, 2018, 10:07
Управление делами Верховной Рады Украины выплатило 16,3 млн грн отпускных народным депутатам и работникам аппарата в первой половине июля 2018 года
Такая информация содержится на портале использования публичных средств, сообщает #Точно, проект Радио Свобода.
Со всей суммы 15 миллионов выплатили на руки наличными.
В июле депутаты провели восемь пленарных заседаний. 13 июля состоялось последнее заседание. Следующая 9-я сессия Верховной Рады Украины восьмого созыва начнется 4 сентября 2018 года.
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