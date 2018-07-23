Канада готовится предоставить Украине снайперские винтовки

23 июля, 2018, 11:14

Канадская компания по производству оружия заключила контракт на поставку в Украину снайперских винтовок

Об этом в интервью UATV заявил депутат от оппозиционной Консервативной партии Канады Джеймс Безан.

"Между Канадой и Украиной уже есть один заключенный контракт на поставку снайперских винтовок. Сейчас мы только ожидаем подписанием правительством Канады разрешения на экспорт оружия, существенно повысит возможности ВСУ в сдерживании российской агрессии", - рассказал Джеймс Безан.

Он отметил, что это коммерческие поставки. По его словам, проблем с подписанием разрешения об экспорте оружия быть не должно. После этого оружие сразу могут поставлять в Украину.

"Мне известно, что есть и другие производители, которые создают пулеметы, легкий бронированный транспорт и прочее, и изучают потенциал работы с украинскими компаниями, украинским вооруженными силами, чтобы лучше обеспечить украинских военных", - подчеркнул депутат.

Напомним, что за четыре последних года Канада реализовала в Украине проектов на $ 400 млн.