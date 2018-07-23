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Как Усика встречали в Киеве после победы над Гассиевым


фото: K2 Promotions
Абсолютный чемпион мира Александр Усик вернулся в Киев после победы над россиянином Муратом Гассиевым

Об этом сообщает isport.ua.

В аэропорту "Киев", учитывая позднее время, Александра Усика встречало мало болельщиков, но большое количество журналистов.

"После боя еще не спал. Очень хочется приехать домой, принять душ и лечь, вытянуть ножки. Очень спокойно отношусь к тому, что стал абсолютным чемпионом. Получилось и слава Богу. Поддержкой я был приятно удивлен. Мало того, что было много наших соотечественников, так и многие местные меня поддерживало. Дальше у меня отдых, я детей давно не видел. Мы сейчас вернулись, пообщаемся с промоутером, с компанией и обсудим дальнейшие планы, - сказал Усик, который прилетел из Москвы транзитом через Минск.

По словам Усика, он не против встретиться с экс-чемпионом мира британцем Тони Бэллью, который заявил, что хочет драться с победителем Всемирной боксерской суперсерии.

"Бой с Бэллью? Он говорил, что хочет боксировать с победителем суперсерии. Это взаимное желание", - сказал Усик.

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