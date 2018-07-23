Как Усика встречали в Киеве после победы над Гассиевым
Об этом сообщает isport.ua.
В аэропорту "Киев", учитывая позднее время, Александра Усика встречало мало болельщиков, но большое количество журналистов.
"После боя еще не спал. Очень хочется приехать домой, принять душ и лечь, вытянуть ножки. Очень спокойно отношусь к тому, что стал абсолютным чемпионом. Получилось и слава Богу. Поддержкой я был приятно удивлен. Мало того, что было много наших соотечественников, так и многие местные меня поддерживало. Дальше у меня отдых, я детей давно не видел. Мы сейчас вернулись, пообщаемся с промоутером, с компанией и обсудим дальнейшие планы, - сказал Усик, который прилетел из Москвы транзитом через Минск.
По словам Усика, он не против встретиться с экс-чемпионом мира британцем Тони Бэллью, который заявил, что хочет драться с победителем Всемирной боксерской суперсерии.
"Бой с Бэллью? Он говорил, что хочет боксировать с победителем суперсерии. Это взаимное желание", - сказал Усик.
- 21 июля в Москве Александр Усик выиграл Всемирную боксерскую суперсерию, украинец победил в финале Мурата Гассиева и стал абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе.
Читайте также
-
-
-
13 июля, 2018 Кто виноват в туристическом коллапсе
-
-
Читайте также
-
-
13 июля, 2018 Кто виноват в туристическом коллапсе
-