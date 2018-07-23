Hyperloop разогнали до рекордных 466 км / ч

23 июля, 2018, 12:16

Немецкие разработчики из команды WARR Hyperloop установили новый рекорд скорости капсулы для вакуумного поезда, разогнав ее до 466 км / ч

Об этом пишет The Verge.

Новый рекорд скорости был установлен во время соревнований Hyperloop Pod Competition, которые проводит аэрокосмическая компания SpaceX.

Team @WARR_Hyperloop’s official top speed was 284 mph – beating last year's record! — Hyperloop (@Hyperloop) 22 июля 2018 г.

Разработчикам удалось ускорить капсулу благодаря замене мотора мощностью 50 кВт на восемь небольших электромоторов суммарной мощностью 240 кВт. Кроме того, физики изменили форму корпуса капсулы, улучшив его аэродинамические свойства.

Hyperloop Pod competition был запущен в 2015 году. В соревнованиях принимают участие команды, которые разрабатывают концепт Hyperloop - сверхбыстрые капсулы, которые двигаются по специальным трубам, - который был предложен в 2013 году Илона Маском (предполагается, что с помощью Hyperloop в будущем удастся перемещать пассажиров и грузы со скоростью около 1 200 километров в час). Прототипы капсулы участники пробуют разогнать в тестовой 1,2-километровой трубе в Хоторні, штат Калифорния.

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