Грузовик протаранил одно из киевских кафе, сломав стены. Водитель скрылся

23 июля, 2018, 13:52

На улице Искровской Соломенского района столицы произошла авария, в результате которой грузовик врезался в кафе

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Как рассказали совладельцы заведения, ДТП произошло ночью, в 20:30. Грузовик на большой скорости влетел в заведение питания, он снесла забор и две стены.

По словам соседей, которые были свидетелями событий, в грузовике было трое человек: водитель и двое пассажиров, однако после инцидента они скрылись.

В результате аварии никто не пострадал, ведь заведение было закрыто. В грузовике был песок, однако столкновение было такой силы, что он весь вылетел из машины.

Правоохранители уже установили владельца автомобиля и связались с ним, но пока до сих пор неизвестно, кто именно был за рулем.