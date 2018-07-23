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Грузовик протаранил одно из киевских кафе, сломав стены. Водитель скрылся

На улице Искровской Соломенского района столицы произошла авария, в результате которой грузовик врезался в кафе

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Как рассказали совладельцы заведения, ДТП произошло ночью, в 20:30. Грузовик на большой скорости влетел в заведение питания, он снесла забор и две стены.

По словам соседей, которые были свидетелями событий, в грузовике было трое человек: водитель и двое пассажиров, однако после инцидента они скрылись.

В результате аварии никто не пострадал, ведь заведение было закрыто. В грузовике был песок, однако столкновение было такой силы, что он весь вылетел из машины.

Правоохранители уже установили владельца автомобиля и связались с ним, но пока до сих пор неизвестно, кто именно был за рулем.

 

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