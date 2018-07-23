Бразильский тренер хочет получить украинское гражданство
23 июля, 2018, 12:33
Главный тренер "Львова" бразилец Жилмар надеется получить украинское гражданство
Об этом сообщает "Футбол 1".
"Для меня Украина - второй дом. У меня отсюда жена и ребенок, я надеюсь получить гражданство", - сказал Жилмар.
Также тренер рассказал, как его команда будет играть в новом сезоне.
"Команда состоит наполовину из бразильцев, наполовину из местных футболистов. Будем играть в современный футбол с контролем мяча. В Бразилии много команд играют, как племя индейцев: все в атаку, потом все и защиту. Это не о нас. Мы будем стараться быстро переходить в атаку, но играть организованно. Отрабатываем компактную игру через пас", - заявил Жилмар.
В первом туре чемпионата Украины "Львов" победил в гостях киевский "Арсенал" - 2:0.
- С 2010-го по 2014 год Жілмар работал в запорожском «Металлурге» - ассистентом главного тренера и тренером юношеской команды.
- В прошлом сезоне 47-летний Жілмар тренировал клуб CPK с чемпионата Макао - административный район Китая.
- Жилмар был назначен главным тренером "Львова" 4 июля.
Читайте также
-
-
-
13 июля, 2018 Кто виноват в туристическом коллапсе
-
-
Читайте также
-
-
13 июля, 2018 Кто виноват в туристическом коллапсе
-