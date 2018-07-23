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Большинство областей Украины сегодня накроют грозовые дожди


фото: ribrus
В течение 23 июля в некоторых областях Украины ожидается осложнение погодных условий

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

Отмечается, что сегодня в стране, кроме большинства южных и восточных областей, ожидаются грозы, в отдельных районах будут град и шквалы 15-20 м/сек.

"В Киеве днем 23 июля гроза. В Киевской области грозы и шквалы 15-20 м/сек", - подчеркнули в ГСЧС.

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