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Большой бренд - маленькие цены: в Киеве открылась 9-я студия одежды VOVK. Новости компании

В столице Украины открылась 9-я студия брендовой одежды VOVK

Деловой стиль, романтический авангард и минимализм. В Киеве на "Минской" открыли студию брендовой
одежды от ВОВК. Это уже девятая студия в столице. На выбор для женщин - более полутора тысяч современных
моделей. Все они из натуральных тканей.

"Это - самая малость того, что есть. У нас одежда разнообразная, сейчас у нас в студии предсталена в основном летняя коллекция и уже под конец этого месяца начнет попадать в студию осенняя коллекция. Постоянное у нас обновления каждую неделю приходит 2-3 новые модели", - подчеркнула региональный менеджер студии VOVK Виктория Чорнутская.

В магазине на каждого клиента ждут профессиональные стилисты, которые помогут подобрать образ на любой
случай - будь то романтический ужин или деловая встреча.

"Все зависит от типа, цвета кожи и от типа фигуры. У нас разные клиенты и разный ассортимент абсолютно. При этом приходят девушки от 18 лет и до 50+ лет. Цветовая гамма абсолютно разная, мне кажется, что здесь есть все цвета радуги. Размеры также разные: от малейшего XXS до XXXXL", - рассказала стилист консультант студии VOVK Марина Миронык.

Весь ассортимент объединяет женственность. Светлана узнала об открытии магазина брендовой одежды от
дочери и сразу приехала на шопинг.

"Здесь есть символ женственности, красоты, такой домашний антураж, мне даже кажется, что это женственный этно стиль - длинные платья, натуральные ткани, - красота", - отметила покупатель Светлана.

По темпам развития и доверием клиентов ВОВК один из лидеров украинской фешн индустрии . В прошлом году
получил престижные премии - космополитен эвордс, золотой символ качества товаров и услуг и выбор года 2017 - последнюю уже второй год подряд.

 

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