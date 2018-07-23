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Болезнь Лайма: Супрун рассказала о первых симптомах и шансах на выздоровление


фото: з відкритих джерел
Активный период клещей обычно приходится на конец весны и начало лета. Однако сейчас также существует вероятность натолкнуться на эти небольшие создания, которые могут переносить возбудителей опасных заболеваний. Одно из них - болезнь Лайма

Об этом сообщает и.о. министра здравоохранения Ульяна Сурпун.

Если вы обнаружили и успешно извлекли клеща, стоит все равно оставаться внимательными и следить за своим самочувствием. Симптомы болезни проявляются не сразу.

Как правило, процесс заражения болезнью Лайма при укусе клеща длится от 24 до 36-48 часов. Однако инкубационный период болезни может длиться и намного дольше.

"Поэтому во время прогулки, после возвращения домой и в течение следующих нескольких дней, осматривайте себя и детей. Особенно участки, которые покрыты волосами. Если у вас есть домашние любимцы - осматривайте их также", - пишет Супрун.

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К ранним симптомам относятся повышение температуры, боль в теле, усталость и характерное покраснение кругами (эритема), что напоминает стрелковую мишень. Такое покраснение кожи является наиболее типичным симптомом (в 70-80% случаев), но оно появляется не у всех. Поэтому очень важно обращать внимание на проявление других симптомов.

"Если вы заметили повышение температуры тела, озноб, боль без явной причины, а также отек лимфатических узлов или суставов - обязательно обратитесь к врачу. Наличие этих симптомов - не 100% вероятность заражения болезнью Лайма. Однако, чтобы убедиться, стоит проконсультироваться с врачом, пройти специальное обследование и сдать соответствующие анализы. Помните, что раннее лечение, как правило, обеспечивает полное выздоровление", - добавила Супрун.

После своевременного и правильного лечения, большинство людей полностью выздоравливают. Однако эта болезнь опасна еще тем, что даже после лечения может развиться пост-лечебный синдром болезни Лайма. Во время такого синдрома обычно развиваются хронические симптомы, например, постоянная усталость, боль или припухлость суставов.

 

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