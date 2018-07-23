326 нарушений за 2 дня: в Укртрансбезопасности рассказали детали проверки перевозчиков

23 июля, 2018, 07:32

В течение двух дней рейдовых проверок перевозчиков, осуществляющих перевозки пассажиров, инспекторы выявили 326 нарушений

Об этом говорится на странице Укртрансбезопасности в Facebook.

В воскресенье, в 17:30 были опубликованы данные проверки, которые проводили 21 и 22 июля по поручению министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

"Проверено 1230 транспортных средств, выявлено 326 нарушений, из которых 71 случай – это нарушение режима труда и отдыха. 158 нарушений, или 13% от общего количества проверенных транспортных средств – отсутствие разрешительных документов, то есть "серые" перевозчики или нелегалы", - отметили в ведомстве.

Напомним, утром 20 июля произошло столкновение рейсового микроавтобуса марки Volkswagen, двигавшийся по маршруту "Одесса-Гомель", с белорусской регистрацией, и грузовика. ДТП унесло жизни 5 человек.

Все погибшие в николаевской аварии были граждане Беларуси.

20 июля около 10:40 в Житомирской области на трассе Киев-Чоп произошло ДТП, в котором погибли 10 человек.

Полиция задержала владельца пассажирского микроавтобуса, который в Житомирской области столкнулся с грузовиком, в результате чего 10 человек погибли, еще 9 получили ранения.