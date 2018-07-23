 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

326 нарушений за 2 дня: в Укртрансбезопасности рассказали детали проверки перевозчиков


фото: dpchas
В течение двух дней рейдовых проверок перевозчиков, осуществляющих перевозки пассажиров, инспекторы выявили 326 нарушений

Об этом говорится на странице Укртрансбезопасности в Facebook.

В воскресенье, в 17:30 были опубликованы данные проверки, которые проводили 21 и 22 июля по поручению министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

"Проверено 1230 транспортных средств, выявлено 326 нарушений, из которых 71 случай – это нарушение режима труда и отдыха. 158 нарушений, или 13% от общего количества проверенных транспортных средств – отсутствие разрешительных документов, то есть "серые" перевозчики или нелегалы", - отметили в ведомстве.

  • Напомним, утром 20 июля произошло столкновение рейсового микроавтобуса марки Volkswagen, двигавшийся по маршруту "Одесса-Гомель", с белорусской регистрацией, и грузовика. ДТП унесло жизни 5 человек.
  • Все погибшие в николаевской аварии были граждане Беларуси.
  • 20 июля около 10:40 в Житомирской области на трассе Киев-Чоп произошло ДТП, в котором погибли 10 человек.
  • Полиция задержала владельца пассажирского микроавтобуса, который в Житомирской области столкнулся с грузовиком, в результате чего 10 человек погибли, еще 9 получили ранения.
  • Полиция установила личности девяти из десяти погибших в ДТП, случившемся в пятницу, 20 июля, под Житомиром, среди жертв автокатастрофы – двое гражданок России и гражданин Грузии.
 
 
 
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 июля, 2018 понедельник

22 июля, 2018 воскресенье

больше новостей

23 июля, 2018 понедельник

22 июля, 2018 воскресенье

21 июля, 2018 суббота

20 июля, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать