161 украинец находится в тюрьмах Греции, - Денисова

23 июля, 2018, 23:12

В тюрьмах Греции находится 161 украинец, из них 112 - по обвинению в перевозке нелегальных мигрантов

Об этом сообщила в Facebook Уполномоченный Верховной Рады по прва человека Людмила Денисова.

Омбудсмен отметила, что во многих случаях украинцев обманом привлекают к незаконной деятельности.

"Украинцы заполонили греческие тюрьмы. Наших граждан обманным путем приглашают работать на круизных лайнерах, яхтах, а взамен под принуждением силы и угрозой смерти заставляют переправлять через море "нелегалов" в Европу. Именно из-за этого сотни украинских моряков были задержаны греческими правоохранительными органами. На такую нелегальную работу преступные группировки вербуют украинцев, у которых возникают финансовые трудности. Морякам обещают официальное трудоустройство, работу по контракту. Очень быстро, буквально через несколько месяцев, они оказываются в греческих тюрьмах. А кто-то делает на этом огромные деньги!" - рассказала Денисова.

По словам омбудсмена, права украинцев в греческих тюрьмах нарушают.

"Переводчики, предоставляемые нашим гражданам, не владеют на достаточном уровне украинским или русским языками. То есть, полноценно не предоставляется правовая помощь, потому что без надлежащего перевода задержанные не могут предоставить доказательства своей невиновности, пообщаться с адвокатом и узнать подробности дела, в котором они фигурируют. Кроме того, судом не учитываются смягчающие обстоятельства, не принимаются во внимание показания моряков, а условия их содержания не соответствуют минимальным стандартным правилам обращения с заключенными. В частности, по словам родственников моряков, они находятся в ужасных условиях и им отказывают в лечении", - отметила омбудсмен.

Денисова призвала Комиссара Совета Европы по правам человека способствовать в возвращении украинцев домой.

"Украина и Греческая Республика являются государствами, которые присоединились к Конвенции Совета Европы о мерах относительно противодействия торговле людьми. Статья 26 Конвенции предусматривает освобождение от наказания, если преступление было совершено под принуждением. То есть, как в большинстве случаев задержанных украинских моряков. Учитывая это, призываю к сотрудничеству Комиссара Совета Европы по правам человека Дуню Миятович и надеюсь, что вместе нам удастся вернуть домой украинских граждан", - подытожила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека.