12 возвращенных из тюрем оккупантов украинцев признались, что их насиловали, - Геращенко

23 июля, 2018, 09:40

У освобожденных из плена оккупантов украинцев были черепно-мозговые травмы, некоторые из них были изнасилованы

Об этом заявила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко в интервью "Украинской правде".

Она рассказала, что происходит с украинскими заложниками после того, как их возвращают на Родину. В частности, сначала они проходят медицинский осмотр и проверку спецслужб.

"У меня есть справка от врачей – у всех уволенных были черепно-мозговые травмы. Их пытали, били по голове. Двенадцать сознались в сексуальных изнасилованиях. Когда ты знаешь про весь этот ужас, очень болезненно переживаешь любые улыбки мировых лидеров с Путиным. Нечему там смеяться", - подчеркнула Геращенко.

По ее словам, все пленники Кремля возвращаются с серьезным травматическим синдромом, в декабре прошлого года они прошли психологическую реабилитацию.