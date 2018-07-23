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12 возвращенных из тюрем оккупантов украинцев признались, что их насиловали, - Геращенко

У освобожденных из плена оккупантов украинцев были черепно-мозговые травмы, некоторые из них были изнасилованы

Об этом заявила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко в интервью "Украинской правде".

Она рассказала, что происходит с украинскими заложниками после того, как их возвращают на Родину. В частности, сначала они проходят медицинский осмотр и проверку спецслужб.

"У меня есть справка от врачей – у всех уволенных были черепно-мозговые травмы. Их пытали, били по голове. Двенадцать сознались в сексуальных изнасилованиях. Когда ты знаешь про весь этот ужас, очень болезненно переживаешь любые улыбки мировых лидеров с Путиным. Нечему там  смеяться", - подчеркнула Геращенко.

По ее словам, все пленники Кремля возвращаются с серьезным травматическим синдромом, в декабре прошлого года они прошли психологическую реабилитацию.

  • Напомним, 27 декабря на Донбассе состоялся масштабный обмен пленными - из оккупированной территории вернулись 73 украинца.
  • В числе украинцев, освобожденных из плена российских боевиков на Донбассе - "киборги", и другие украинские бойцы, общественные активисты и волонтеры, а также ученый-историк Игорь Козловский.
  • Глава СБУ Василий Грицак заявил, что в ОРДЛО еще остаются в заложниках 103 украинца.
  • На заседании гуманитарной группы в Минске заместитель головы Верховной Рады Ирина Геращенко предложила обменять 23 россиян на украинских заложников, однако не получил от Москвы ответа.
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