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Задержанная в США российская шпионка назвала источники финансирования

Задержанная в США Мария Бутина, которая подозревается в шпионаже, рассказала, что получала финансовую помощь от российского миллиардера Константина Николаева

Об этом сообщает The Washington Post.

По информации издания, Николаев подтвердил, свое знакомство и встречи с женщиной, но, по словам его секретаря, он никогда не встречался с президентом США Дональдом Трампом, а финансировал созданную женщиной организацию "Право на оружие".

Однако сын Николаева, Андрей, который учится в США, принял участие в кампании 2016 года на поддержку кандидатуры Трампа на пост президента США, по мнению человека, который знаком с его деятельностью.

По словам очевидцев, Николаев также был замечен в отеле "Трамп Интернешнл" в Вашингтоне во время инаугурации Трампа в январе 2017 года.

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