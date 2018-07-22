Задержанная в США российская шпионка назвала источники финансирования
22 июля, 2018, 20:25
Задержанная в США Мария Бутина, которая подозревается в шпионаже, рассказала, что получала финансовую помощь от российского миллиардера Константина Николаева
Об этом сообщает The Washington Post.
По информации издания, Николаев подтвердил, свое знакомство и встречи с женщиной, но, по словам его секретаря, он никогда не встречался с президентом США Дональдом Трампом, а финансировал созданную женщиной организацию "Право на оружие".
Однако сын Николаева, Андрей, который учится в США, принял участие в кампании 2016 года на поддержку кандидатуры Трампа на пост президента США, по мнению человека, который знаком с его деятельностью.
По словам очевидцев, Николаев также был замечен в отеле "Трамп Интернешнл" в Вашингтоне во время инаугурации Трампа в январе 2017 года.
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