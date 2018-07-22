Из Шанхая из-за тайфуна эвакуировали более 190 тысяч человек
22 июля, 2018, 11:51
В Китае из-за приближения тайфуна "Ампил" отменили 390 авиарейсов, а также круизные туры по реке Хуанпу, а из Шанхая эвакуировали более 190 тысяч человек
Об этом сообщает Хіпһиа со ссылкой на данные Муниципальной метеорологической обсерватории.
Так, согласно информации метеорологов, тайфун движется со скоростью 25 км/ч, и прибудет в Шанхай до полудня по местному времени.
Также сообщается, что из-за приближения стихии отменили 390 авиарейсов, а также круизные туры по реке Хуанпу.
Отмечается, что сила ветра в эпицентре тайфуна достигает десяти баллов.
- Как сообщалось, из-за мощного тайфуна во Вьетнаме эвакуируют миллион человек.
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