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Из Шанхая из-за тайфуна эвакуировали более 190 тысяч человек

В Китае из-за приближения тайфуна "Ампил" отменили 390 авиарейсов, а также круизные туры по реке Хуанпу, а из Шанхая эвакуировали более 190 тысяч человек

Об этом сообщает Хіпһиа со ссылкой на данные Муниципальной метеорологической обсерватории.

Так, согласно информации метеорологов, тайфун движется со скоростью 25 км/ч, и прибудет в Шанхай до полудня по местному времени.

Также сообщается, что из-за приближения стихии отменили 390 авиарейсов, а также круизные туры по реке Хуанпу.

Отмечается, что сила ветра в эпицентре тайфуна достигает десяти баллов.

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