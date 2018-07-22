 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В страну не впустили книгу с рекламой российского боевого нейролингвистического программирования

Госкомтелерадио отказал ООО "Дресс Шоу" в выдаче разрешения на ввоз из РФ книги по психологии московского издательства "АСТ"

Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.

Госкомтелерадио отказал ООО "Дресс Шоу" в выдаче разрешения на ввоз из РФ книги по психологии московского издательства "АСТ". Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.
Согласно сообщению, в книжке работники управления разведки российских вооруженных сил рекламируют другую книгу о "российское боевое НЛП" (нейролингвистическое программирование). Автор книги, по словам российских разведчиков, подготовила специалистов для осуществления такого психологического программирования людей в зоне боевых действий в Чечне и в Украине.

В Госкомтелерадио пояснили, что реклама, в которой пропагандируются вооруженные силы РФ и методы ведения гибридной войны, содержится в издании, посвященном семейным отношениям – "П. Зигмантович. Психология навылет. М+Ж. 6 секретов счастливых отношений от самого категоричного психолога в мире".

Об этом сообщает "Буквоед"

"Импортер, получив положительную рецензию на издание заведующего кафедрой политологии Киево-Могилянской академии А.П. Демьянчука и не обратив внимания на текст рекламы, намеревался завезти в Украину для распространения 5 тысяч экземпляров книги", – отчитались в ведомстве.

Напомним, 22 мая прошлого года вступило в силу постановление Кабмина № 262 "Некоторые вопросы выдачи (отказа в выдаче, аннулирование) разрешения на ввоз издательской продукции, которая имеет происхождения или изготовленная и/или ввозится с территории государства-агрессора, временно оккупированной территории Украины". Отныне распространители издательской продукции из России и временно оккупированных территорий Украины должны получить разрешение от Госкомтелерадио на ввоз издательской продукции. Решение об отказе в выдаче разрешения принимает экспертный совет Госкомтелерадио по вопросам анализа и оценки издательской продукции по отнесению ее к такой, которая не разрешена к распространению на территории Украины.

По состоянию на 20 июля, начиная с 22 мая 2017-го, Госкомтелерадио выдал субъектам хозяйствования разрешения на ввоз 17 тыс. 752 названий издательской продукции с территории государства-агрессора и временно оккупированных территорий Украины.

Одновременно на основании отрицательных выводов экспертного совета Госкомтелерадио и в связи с несоответствием Критериям оценки издательской продукции, которая разрешена к распространению на территории Украины, Госкомтелерадио предоставил 59 отказов в выдаче разрешений на ввоз 215 тыс. 500 экземпляров изданий антиукраинского содержания, а также принял решение об аннулировании 1 выданного ранее разрешения. Еще 634 отказа предоставлено вследствие представления субъектами хозяйствования в полном объеме пакетов документов, необходимых для получения разрешения, или выявления в представленных документах недостоверных сведений.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 июля, 2018 воскресенье

21 июля, 2018 суббота

больше новостей

22 июля, 2018 воскресенье

21 июля, 2018 суббота

20 июля, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать