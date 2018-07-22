В страну не впустили книгу с рекламой российского боевого нейролингвистического программирования

22 июля, 2018, 13:59

Госкомтелерадио отказал ООО "Дресс Шоу" в выдаче разрешения на ввоз из РФ книги по психологии московского издательства "АСТ"

Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.

Госкомтелерадио отказал ООО "Дресс Шоу" в выдаче разрешения на ввоз из РФ книги по психологии московского издательства "АСТ". Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.

Согласно сообщению, в книжке работники управления разведки российских вооруженных сил рекламируют другую книгу о "российское боевое НЛП" (нейролингвистическое программирование). Автор книги, по словам российских разведчиков, подготовила специалистов для осуществления такого психологического программирования людей в зоне боевых действий в Чечне и в Украине.

В Госкомтелерадио пояснили, что реклама, в которой пропагандируются вооруженные силы РФ и методы ведения гибридной войны, содержится в издании, посвященном семейным отношениям – "П. Зигмантович. Психология навылет. М+Ж. 6 секретов счастливых отношений от самого категоричного психолога в мире".

Об этом сообщает "Буквоед"

"Импортер, получив положительную рецензию на издание заведующего кафедрой политологии Киево-Могилянской академии А.П. Демьянчука и не обратив внимания на текст рекламы, намеревался завезти в Украину для распространения 5 тысяч экземпляров книги", – отчитались в ведомстве.

Напомним, 22 мая прошлого года вступило в силу постановление Кабмина № 262 "Некоторые вопросы выдачи (отказа в выдаче, аннулирование) разрешения на ввоз издательской продукции, которая имеет происхождения или изготовленная и/или ввозится с территории государства-агрессора, временно оккупированной территории Украины". Отныне распространители издательской продукции из России и временно оккупированных территорий Украины должны получить разрешение от Госкомтелерадио на ввоз издательской продукции. Решение об отказе в выдаче разрешения принимает экспертный совет Госкомтелерадио по вопросам анализа и оценки издательской продукции по отнесению ее к такой, которая не разрешена к распространению на территории Украины.

По состоянию на 20 июля, начиная с 22 мая 2017-го, Госкомтелерадио выдал субъектам хозяйствования разрешения на ввоз 17 тыс. 752 названий издательской продукции с территории государства-агрессора и временно оккупированных территорий Украины.

Одновременно на основании отрицательных выводов экспертного совета Госкомтелерадио и в связи с несоответствием Критериям оценки издательской продукции, которая разрешена к распространению на территории Украины, Госкомтелерадио предоставил 59 отказов в выдаче разрешений на ввоз 215 тыс. 500 экземпляров изданий антиукраинского содержания, а также принял решение об аннулировании 1 выданного ранее разрешения. Еще 634 отказа предоставлено вследствие представления субъектами хозяйствования в полном объеме пакетов документов, необходимых для получения разрешения, или выявления в представленных документах недостоверных сведений.