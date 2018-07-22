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В России арестовали 74-летнего ученого из "Роскосмоса" в деле о шпионаже

В РФ суд арестовал по делу о госизмене ученого главного научного предприятия Роскосмоса - Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМАШ)

Об этом сообщили ТАСС в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) в воскресенье, 22 июля.

"В СИЗО" Лефортово "накануне мне удалось пообщаться с новоприбывшим 74-летним заключенным с Королева Кудрявцевым В. В., которого арестовали и доставили вчера", - рассказал представитель общественной организации Евгений Еникеев.

По его словам, в "Роскосмосе" о причастности Кудрявцева к делу "прямо никто не сказал, пояснив, что дело засекречено. В Лефортовском суде Москвы, где обычно рассматриваются дела о госизмене, не стали комментировать эту информацию, вновь сославшись на секретность.

21 июля сообщалось, что московские суды перестанут публиковать списки фигурантов уголовных дел о государственной измене и шпионаже, а все подобные дела будут сказываться грифом "совершенно секретно".

20 июля в ЦНИИМАШ и "Объединенной ракетно-космической корпорации" (ОРКК) прошли обыски. В ФСБ считают, что работники этих предприятий передавали западным спецслужбам результаты наработок российской промышленности в части гиперзвуковых разработок под грифом "совершенно секретно". Отмечалось, что ученые могли этим заниматься по запросу руководства.

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