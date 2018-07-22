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В мировом рейтинге рабства Украина занимает 49 место

Украина в антирейтинге современного рабства занимает 49 место среди 167 исследованных стран

По данным некоммерческой организации Walk Free, в мире насчитывается 40,3 миллионов рабов.

По оценкам организации, рабство наиболее распространено в Северной Корее. При населении чуть более 25 млн человек 2,64 млн работают подневольным трудом, к которому принуждает государство.

В первую десятку государств с наибольшим распространением рабства вошли также Эритрея (на тысячу человек населения приходится 93,которые живут в рабстве), Бурунди (39,95 на тысячу человек), ЦАР (22,25 рабов на тысячу человек), Афганистан (22,25), Мавритания (21,43), Южный Судан (21,43), Пакистан (16,82), Камбоджа (16,81) и Иран (16,24).

Украина в антирейтинге современного рабства занимает 49 место среди 167 исследованных стран. По информации организации, почти 286 тысяч украинцев живут в современном рабстве. На 100 тысяч населения в Украине в рабстве находится 641 человек.

Россия в антирейтинге занимает 64-е место, расположившись между Египтом (63-е) и Молдовой (65-е). По оценкам Walk Free, в современном рабстве в РФ живут 794 тысяч человек, то есть на каждые 1000 жителей приходится 5,5 современных раба.

Великобритания занимает в антирейтинге 132-е место с 2,08 рабов на тысячу жителей, это в 10 раз превышает оценки Министерства внутренних дел страны. Соединенные Штаты располагаются на 158-е место из Около 403 тысячами рабов.

По оценке организации, 71% современных рабов составляют женщины и девочки. 24,9 миллионов вынуждены заниматься подневольным трудом, 15,4 млн принудительно вступили в брак. За последние пять лет 89 млн человек подвергались той или иной форме рабства в течение нескольких дней, месяцев или лет.

Под современным рабством организация Walk Free понимает любые "случаи эксплуатации, когда человек не может отказаться или уйти из-за угроз, насилия, принуждения, злоупотребления властью или обмана". Под это понятие попадают в числе прочего, принудительный труд, сексуальную эксплуатацию, детский труд, принудительный брак.

В исследовании использованы данные официальной статистики 167 стран, информация некоммерческих организаций и результаты опросов свыше 71 тысяч человек.

 

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