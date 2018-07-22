Фронтмену группы "Перкалаба" в Греции суд вынес приговор о заключении на 180 лет
Об этом сообщила переводчица прокуратуры греческого города Пирей Лидия Костов, передает "Следствие.Инфо".
Родные заключенных утверждают, что они совершили преступление принудительно.
Мать Литвинчука рассказала, что они поехали в Турцию на работу помощниками капитана на прогулочной яхте, однако работодатели вынудили их перевозить на яхте мигрантов.
Причем, с ее слов, неизвестные вооруженные люди угрожали Литвинчуку и Шваюку физической расправой.
В свою очередь Костив пояснила, что согласно греческому законодательству, мужчины совершили правонарушения сразу по нескольким статьям: незаконное пересечение границ страны Евросоюза, создание опасности для жизни людей из-за перегрузки яхты и отсутствие спасательных средств.
"Также при задержании у Петра и Сергея не было документов на управление яхтой", - пояснила она.
Адвокат украинцев Захарияс Кессес рассказал, что кроме Петра Литвинчука и Сергея Шваюка на яхте были еще 63 нелегальные мигранта.
"При оглашении приговора за каждого нелегального мигранта могут добавлять 10-15 лет. Изначально им грозило 630 лет за решеткой", - сказал он.
Сергей Шваюк - фронтмен ивано-франковской группы "Перкалаба".
"Наш вокалист и трубач Серега Sergiy Shvayuk сидит сейчас в греческой тюрьме, ждут приговора. Боремся, вместе с нами борется международный юрист Игорь Руденко, за что мы ему застили в поклоне. Почитайте и подумайте за пацанов хорошо, общая энергия помогает. Кому не трудно, то и помолитесь, потому что сроки ломятся бешеные, но мы верим и надеемся. Пацаны не заслуживают этого", – написал в сети продюсер Оркестра Радости и Счастья "Familia Perkalaba" Олег Мох Гнатив.
- Как сообщалось, из Эстонии депортировали четырех украинских строителей.
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