Фронтмену группы "Перкалаба" в Греции суд вынес приговор о заключении на 180 лет

22 июля, 2018, 07:37

В Греции двух украинцев Сергея Шваюка и Петра Литвинчука приговорили к 180 годам заключения за перевозку нелегальных мигрантов

Об этом сообщила переводчица прокуратуры греческого города Пирей Лидия Костов, передает "Следствие.Инфо".

Родные заключенных утверждают, что они совершили преступление принудительно.

Мать Литвинчука рассказала, что они поехали в Турцию на работу помощниками капитана на прогулочной яхте, однако работодатели вынудили их перевозить на яхте мигрантов.

Причем, с ее слов, неизвестные вооруженные люди угрожали Литвинчуку и Шваюку физической расправой.

В свою очередь Костив пояснила, что согласно греческому законодательству, мужчины совершили правонарушения сразу по нескольким статьям: незаконное пересечение границ страны Евросоюза, создание опасности для жизни людей из-за перегрузки яхты и отсутствие спасательных средств.

"Также при задержании у Петра и Сергея не было документов на управление яхтой", - пояснила она.

Адвокат украинцев Захарияс Кессес рассказал, что кроме Петра Литвинчука и Сергея Шваюка на яхте были еще 63 нелегальные мигранта.

"При оглашении приговора за каждого нелегального мигранта могут добавлять 10-15 лет. Изначально им грозило 630 лет за решеткой", - сказал он.

Сергей Шваюк - фронтмен ивано-франковской группы "Перкалаба".

"Наш вокалист и трубач Серега Sergiy Shvayuk сидит сейчас в греческой тюрьме, ждут приговора. Боремся, вместе с нами борется международный юрист Игорь Руденко, за что мы ему застили в поклоне. Почитайте и подумайте за пацанов хорошо, общая энергия помогает. Кому не трудно, то и помолитесь, потому что сроки ломятся бешеные, но мы верим и надеемся. Пацаны не заслуживают этого", – написал в сети продюсер Оркестра Радости и Счастья "Familia Perkalaba" Олег Мох Гнатив.