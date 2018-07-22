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В этом году иностранцы уже посетили Украину более 6 млн раз

За первое полугодие 2018 года иностранные граждане более 6 млн раз пересекли государственную границу Украины

Больше всего людей въезжали с такиїх стран как Молдова, Беларусь, Россия и Польша

“Относительно фактов пересечения границы иностранцами на въезд в Украину: за первое полугодие этого года – это 6 млн 300 тыс.”, – сообщили в ответ на запрос УНН в ГПСУ.

По информации ведомства, за первое полугодие прошлого года – аналогичный период – количество въездов иностранцев в наше государство составляла 6 млн 390 тысяч.

“Основные страны, граждане которых въезжали в Украину в 2018 году, – это Молдова, Беларусь, Россия, Польша, Венгрия, Румыния, Турция, Словакия, Израиль, Германия. Эти – больше всего”, – отметили пограничники.

В ведомстве подчеркнули, что в 2017 году это были почти те же государства.

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