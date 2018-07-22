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Украинцы стали меньше посещать Россию

Количество пересечения украинско-российской границы уменьшается

Об этом сообщили в ГНСУ в ответ на информационный запрос УНН.

"Чтобы вы понимали, количество фактов пересечения украино-российской границы гражданами Украины в направлении России, скажем, в мае месяце - это была 351 тысяча пересечений. За июнь – 342 тысячи. Уменьшение в июне по сравнению с маем", - отметили собеседники агентства.

По их словам, в сравнении с соответствующим промежутком времени за прошлый год прослеживается тенденция к уменьшению количества поездок.

"Например, за июнь прошлого года это было 410 тысяч пересечений", - отметили в ГПСУ.
На вопрос о том, сколько пересечений украинско-российской границы было зафиксировано пограничниками во время проведения Чемпионата мира по футболу, в ГПСУ отметили, что не вели такой статистики.

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