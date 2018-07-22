Украина накажет участников распространения в оккупированном Крыму телеканалов и радио России

22 июля, 2018, 22:11

Украина введет санкции в отношении всех причастных к распределению радиочастот в аннексированном Крыму

Об этом рассказал член Национального совета Украины по вопросам телерадиовещания Сергей Костинский в эфире Радио Крым.Реалей.

"Мы собрали всю информацию, где в Крыму вещают российские радиостанции и каналы. Мы собрали информацию об их руководителях, владельцах, обо всех чиновниках, которые распределяли частоты между этими радиостанциями. Это пятьсот страниц большого документа, финальную версию которого мы вскоре планируем презентовать. И все эти люди получат по заслугам. Прежде всего мы должны работать над санкциями. Они украли радиочастотный ресурс, так что частоты распределены незаконно", - отметил Костинский.

По его словам, происходит мощная коммуникация с прокуратурой АРК, СБУ, Министерством юстиции, МИД, Министерством информационной политики.

"Это наш совместный проект, и я считаю, что где-то в сентябре мы сможем его полноценно представить", – добавил член Нацсовета.