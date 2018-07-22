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Три города Луганщины празднуют освобождение от российских наемников

Четыре года назад наши мужественные защитники вернули мир в Северодонецк, Лисичанск и Рубежное

Президент Украины Петр Порошенко поздравил жителей Северодонецка, Лисичанска и Рубежного с четвертой годовщиной освобождения от российских наемников.

Поздравления глава государства обнародовал в Twitter.

"В эти дни четыре года назад наши мужественные защитники вернули мир в Северодонецк, Лисичанск и Рубежное, освободив их от российских наемников. Уверен, украинский сине-желтый флаг замаячит во всех городах и селах Донетчины и Луганщины", - написал Порошенко.

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