Три города Луганщины празднуют освобождение от российских наемников

22 июля, 2018, 13:36

Четыре года назад наши мужественные защитники вернули мир в Северодонецк, Лисичанск и Рубежное

Президент Украины Петр Порошенко поздравил жителей Северодонецка, Лисичанска и Рубежного с четвертой годовщиной освобождения от российских наемников.

Поздравления глава государства обнародовал в Twitter.

"В эти дни четыре года назад наши мужественные защитники вернули мир в Северодонецк, Лисичанск и Рубежное, освободив их от российских наемников. Уверен, украинский сине-желтый флаг замаячит во всех городах и селах Донетчины и Луганщины", - написал Порошенко.