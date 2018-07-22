США стали лидерами импорта украинского оружия

22 июля, 2018, 09:42

Соединенные Штаты в 2017 году стали крупнейшими импортерами украинского стрелкового оружия

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы экспортного контроля Украины.

Так, за год Украина экспортировала в США 15.040 автоматов и пистолетов-пулеметов. Вторым крупнейшим импортером стал Узбекистан, который закупил 2000 единиц стрелкового оружия.

Кроме того, США лидируют и в закупках украинского легкого вооружения, а именно переносных противотанковых ружей и гранатометов. Их Украина экспортировала в США в количестве 790 единиц.

Согласно статистике продаж за границу боевых танков - единственным покупателем такого вооружения стал Таиланд, который закупил 16 БМ "Оплот".