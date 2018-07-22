 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

США стали лидерами импорта украинского оружия

Соединенные Штаты в 2017 году стали крупнейшими импортерами украинского стрелкового оружия

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы экспортного контроля Украины.

Так, за год Украина экспортировала в США 15.040 автоматов и пистолетов-пулеметов. Вторым крупнейшим импортером стал Узбекистан, который закупил 2000 единиц стрелкового оружия.

Кроме того, США лидируют и в закупках украинского легкого вооружения, а именно переносных противотанковых ружей и гранатометов. Их Украина экспортировала в США в количестве 790 единиц.

Согласно статистике продаж за границу боевых танков - единственным покупателем такого вооружения стал Таиланд, который закупил 16 БМ "Оплот".

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 июля, 2018 воскресенье

21 июля, 2018 суббота

больше новостей

22 июля, 2018 воскресенье

21 июля, 2018 суббота

20 июля, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать