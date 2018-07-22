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Остановился единственный мусоросжигательный завод страны

Мусоросжигательный завод "Энергия" прекратил в воскресенье прием мусора в связи с окончанием 31 августа действия соглашения киевской власти с компанией "Киевэнерго"

Об этом сообщает пресс-служба "Киевэнерго".

"В связи с окончанием 31 августа действия соглашения киевской власти с компанией "Киевэнерго" единственный мусоросжигательный завод "Энергия", который действует в Украине, прекратил сегодня прием мусора", - говорится в сообщении.

"Киевэнерго" отмечает, ссылаясь на завод, что запасов твердых бытовых отходов в количестве около 10 т достаточно для обеспечения плановой работы до 31 июля.

"А с 1 августа завод переходит в управление городской власти как объект коммунальной собственности", - отмечается в сообщении.

Согласно сообщению, тепла, полученного при сжигании мусора заводом, достаточно, чтобы обеспечить отоплением и горячей водой около 300 многоэтажек.

Также отмечается, что на сегодня завод перерабатывает около 25% объема твердых бытовых отходов жизнедеятельности Киева.

"В целом в 2001-2017 гг. "Киевэнерго" инвестировао в тепловое хозяйство столицы более чем 3,2 млрд грн, из них 2,9 млрд грн - в 2013-2017 гг., после вхождения компании в состав ДТЭК. Инвестиции были направлены в капремонты и реконструкцию коммунального имущества", - говорится в сообщении.

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