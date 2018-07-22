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На трассе Киев-Харьков легковушка влетела в фуру: погибла женщина и ребенок

На трассе Киев-Харьков произошло ДТП, в результате которого погибла женщина и ребенок 12 лет

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

"Погибли два человека – женщина и ребенок 12 лет. Водитель травмирован. Сейчас на месте должна работать следственно-оперативная группа", - сообщили в полиции.

Отметим, в соцсетях очевидцы сообщали, что автомобиль, в котором находилась семья, на высокой скорости влетел в припаркованную на обочине фуру.

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