На Донбассе за сутки боевики совершили 15 обстрелов, потерь среди бойцов ООС нет
Об этом сообщили в штабе ООС в Facebook.
Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.
"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь по защитникам Крымского, Причепиловки, Майорска, Авдеевки, Песков, Красногоровки, Лебединского, Павлополя, Талаковки и Широкино. Наряду с этим, противник в районах Лебединского и Талаковки применил 82-мм минометы", - говорится в сообщении.
Как отмечают в штабе, своими действиями боевики пытались заставить военнослужащих ООС открыть огонь в ответ, чтобы в дальнейшем обвинить Украину в несоблюдении объявленного перемирия.
В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск 5 раз открывали огонь по позициям украинских защитников возле Крымского, Талаковки, Водяного, Широкино и Гнутово.
- Как сообщалось, оккупанты 4 раза обстреляли украинских военных на Донбассе.
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