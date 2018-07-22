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На Донбассе за сутки боевики совершили 15 обстрелов, потерь среди бойцов ООС нет

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики 15 раз открывали огонь по позициям ВСУ и дважды - из запрещенного Минскими договоренностями вооружения

Об этом сообщили в штабе ООС в Facebook.

Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь по защитникам Крымского, Причепиловки, Майорска, Авдеевки, Песков, Красногоровки, Лебединского, Павлополя, Талаковки и Широкино. Наряду с этим, противник в районах Лебединского и Талаковки применил 82-мм минометы", - говорится в сообщении.

Как отмечают в штабе, своими действиями боевики пытались заставить военнослужащих ООС открыть огонь в ответ, чтобы в дальнейшем обвинить Украину в несоблюдении объявленного перемирия.

В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск 5 раз открывали огонь по позициям украинских защитников возле Крымского, Талаковки, Водяного, Широкино и Гнутово.

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