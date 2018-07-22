На Донбасс прибыла канадский министр Мари-Клод Бибо

22 июля, 2018, 12:24

Сегодня на Донбассе командующий Объединенных сил Сергей Наев встретился с делегацией Канады во главе с министром международного развития и франкофонии Мари-Клод Бибо

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

В мероприятии также приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады в Украине Роман Ващук и руководитель УВКБ ООН в Украине Пабло Матеу.

“Мы убеждены, что Украина и Канада и в дальнейшем, в подтверждение двусторонних отношений Особого партнерства, безусловно и неукоснительно будут выполнять взятые на себя обязательства и углублять их в экономической, политической, гуманитарной, культурной сферах и сфере безопасности”, – подчеркнул Сергей Наев.

После обсуждения ситуации безопасности на Донбассе канадской делегации показали видеозаписи с камер наблюдения, которые зафиксировали нарушения режима прекращения огня со стороны российских оккупационных войск.