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На Донбасс прибыла канадский министр Мари-Клод Бибо

Сегодня на Донбассе командующий Объединенных сил Сергей Наев встретился с делегацией Канады во главе с министром международного развития и франкофонии Мари-Клод Бибо

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

В мероприятии также приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады в Украине Роман Ващук и руководитель УВКБ ООН в Украине Пабло Матеу.

“Мы убеждены, что Украина и Канада и в дальнейшем, в подтверждение двусторонних отношений Особого партнерства, безусловно и неукоснительно будут выполнять взятые на себя обязательства и углублять их в экономической, политической, гуманитарной, культурной сферах и сфере безопасности”, – подчеркнул Сергей Наев.

После обсуждения ситуации безопасности на Донбассе канадской делегации показали видеозаписи с камер наблюдения, которые зафиксировали нарушения режима прекращения огня со стороны российских оккупационных войск.

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