Молдова предоставила автомобилям Приднестровья доступ к международному дорожному движению

22 июля, 2018, 09:17

Парламент Республики Молдова утвердил в первом чтении законопроект, согласно которому автомобили с Приднестровского региона с нейтральными номерами получат доступ к международному дорожному движению

Об этом сообщает Укринформ.

Согласно законопроекту, для участия в международном дорожном движении владельцы автотранспортных средств, зарегистрированных на территории непризнанного Приднестровья, обязаны пройти перерегистрацию и получить нейтральные номера и нейтральные технические паспорта. Специальные центры для выдачи номеров и техпаспортов будет открыты в городах Рыбница и Бендеры.

В документе подчеркивается, что владельцы транспортных средств обязаны предоставить подтверждающие документы о том, что они действительно проживают на территории Приднестровского региона.

Кроме этого, автомобили с нейтральными номерами можно будет продавать, но при одном условии: покупатели также должны проживать на территории Приднестровья.

Автомобилисты, которые отказываются проходить перерегистрацию своих транспортных средств, смогут передвигаться только по территории Республики Молдова.

По статистическим данным, после завершения процедуры перерегистрации около 300 тысяч автомобилистов из непризнанного региона смогут воспользоваться правом выезда в любую страну Европы.