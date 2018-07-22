Граждане в течение полугода полмиллиона раз пересекли админграницу с Крымом

22 июля, 2018, 15:42

За первое полугодие 2018 года украинцы пересекли административную границу с временно оккупированным Крымом 519 тысяч раз

Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГНСУ.

“Относительно поездок граждан Украины в АР Крым: за полгода было зафиксировано 519 тысяч. Мы не говорим о количестве (лиц, которые ехали в Крым — ред.) — только о факте пересечения”, — сообщили в ведомстве.

В ГНСУ отметили, что в последние годы, от начала незаконной аннексии со стороны Российской Федерации, с каждым годом ГНСУ фиксирует постоянное уменьшение количества фактов въезда-выезда граждан Украины в/из Крыма.

“Например, если взять июнь этого года и июнь прошлого года, то общий пассажиропоток в Крым и из Крыма уменьшился на 6%”, — подчеркнули собеседники агентства.