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Граждане в течение полугода полмиллиона раз пересекли админграницу с Крымом

За первое полугодие 2018 года украинцы пересекли административную границу с временно оккупированным Крымом 519 тысяч раз

Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГНСУ.

“Относительно поездок граждан Украины в АР Крым: за полгода было зафиксировано 519 тысяч. Мы не говорим о количестве (лиц, которые ехали в Крым — ред.) — только о факте пересечения”, — сообщили в ведомстве.
В ГНСУ отметили, что в последние годы, от начала незаконной аннексии со стороны Российской Федерации, с каждым годом ГНСУ фиксирует постоянное уменьшение количества фактов въезда-выезда граждан Украины в/из Крыма.
“Например, если взять июнь этого года и июнь прошлого года, то общий пассажиропоток в Крым и из Крыма уменьшился на 6%”, — подчеркнули собеседники агентства.

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