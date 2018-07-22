 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Франция и Россия отправили совместный гумконвой в Сирию

В субботу, 21 июля, Россия и Франция впервые совместно доставили 50 тонн гуманитарного груза в Сирию

Об этом сообщает DW.

Помощь доставили российским военным самолетом, который вылетел из города Шатору (центральная Франция), на российскую базу Хмеймим на западе Сирии.

Это первый гуманитарный груз, который РФ доставляет в Сирию совместно с западным государством.

Распределение гуманитарной помощи будет проходить под контролем Управления ООН по координации гуманитарных операций. Груз предназначен для жителей региона Восточная Гута, который расположен неподалеку от столицы Сирии Дамаска.

По информации МИД Франции, РФ гарантировала, что сирийское правительство не будет оказывать никакого влияния на распределение помощи.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 июля, 2018 воскресенье

21 июля, 2018 суббота

больше новостей

22 июля, 2018 воскресенье

21 июля, 2018 суббота

20 июля, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать