Франция и Россия отправили совместный гумконвой в Сирию

22 июля, 2018, 08:20

В субботу, 21 июля, Россия и Франция впервые совместно доставили 50 тонн гуманитарного груза в Сирию

Об этом сообщает DW.

Помощь доставили российским военным самолетом, который вылетел из города Шатору (центральная Франция), на российскую базу Хмеймим на западе Сирии.

Это первый гуманитарный груз, который РФ доставляет в Сирию совместно с западным государством.

Распределение гуманитарной помощи будет проходить под контролем Управления ООН по координации гуманитарных операций. Груз предназначен для жителей региона Восточная Гута, который расположен неподалеку от столицы Сирии Дамаска.

По информации МИД Франции, РФ гарантировала, что сирийское правительство не будет оказывать никакого влияния на распределение помощи.