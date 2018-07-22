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Европарламент из-за мошенничества заморозил дотации партии Марин Ле Пен

Европарламент заморозил дотации партии Марин Ле Пен "Национальное объединение"

Об этом сообщает Journal du dimanche.

Напомним, расследование Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) в 2016 году показало, что Ле Пен "неоправданно заплатила" 298497 евро за парламентскую помощь в период с декабря 2010 года по февраль 2016 года.

В частности, помощники евродепутатов, плата которых финансировалась из бюджета ЕС, на самом деле работали в партийном штабе, выполняя совсем другую работу. В таком "совместительстве" признались 23 из 54 помощников.
Это не единственная проблема Марин Ле Пен - 8 июля суд Парижа решил заморозить выплату € 2 млн из фонда государственных дотаций, "Национальное объединение" должно было получить в соответствии с французского закона о финансировании политических организаций.

Марин Ле Пен раскритиковала это решение, назвав это "попыткой убить главную оппозиционную партию Франции" и "беспрецедентным пренебрежением демократии". По ее словам, из-за содержания дотаций "Национальное объединение" может перестать существовать уже в конце августа.

  • Как сообщалось, Марин Ле Пен должен выплатить Европарламенту 300 тыс. евро.
  • Открываются факты, как Кремль финансирует свои проекты за рубежом.
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