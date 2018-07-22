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Абитуриентам из Крыма и Донбасса продлены сроки вступления до конца сентября

Для абитуриентов из оккупированного Крыма и Донбасса до 28 сентября продлили вступительные экзамены и зачисление в украинские ВУЗы, они могут поступать на бюджет или контракт без ЗНО, украинского паспорта и аттестата до конца сентября

Об этом сообщила пресс-служба МОН.

"Абитуриенты, претендующие на бюджетные места для поступления на бакалавра, должны до 20 июля лично подать документы в Образовательные центры "Крым-Украина" или "Донбасс-Украина". Зато прием документов на младшего специалиста на базе 11 классов продлится до 1 августа. Дальше можно поступить на контракт - вступительные экзамены и зачисление таких абитуриентов продлится до конца сентября. В целом центры будут работать до 28 сентября", - заявила и.о. директора департамента высшего образования МОН Светлана Кретович во время пресс-конференции о ходе вступительной кампании, которую провели в Северодонецке Луганской области.

Если абитуриенты с оккупированных территорий не успеют подать документы для поступления на бюджет, они могут поступить на контракт и сразу после зачисления написать заявление о переводе на бюджет. В прошлом году большинство абитуриентов из Крыма и Донбасса воспользовались этой процедурой и были переведены на места госзаказа.

Абитуриенты из Крыма и Донбасса, которые вовремя обратились в Образовательные центры, должны пройти государственную итоговую аттестацию по 2 предметам - украинскомму языку и истории Украины. На базе центров они также сдают вступительный экзамен по профильному предмету или творческий конкурс. Фамилия каждого поступающего с оккупированных территорий обязательно зашифрована.

"За две недели июля на горячую линию, которая во время вступительной кампании работает совместно с МОН, уже поступило более 3 тыс. обращений. Из них - более 200 из неподконтрольных территорий, территории вдоль "линии разграничения", 66 - из оккупированного Крыма. Например , только за 13 июля нам поступило 387 звонков. Чаще всего обращаются относительно нюансов процедуры перевода, списка необходимых документов, неполучения разрешения на пересечение "линии разграничения". В общем много звонков связано с незнанием выпускниками школ правил вступления: распределение приоритетности заявлений, регистрацией электронного кабинета, неполучение ID-карты и т.д. ", - рассказала исполнительный директор Фонда "Открытая политика" Ирина Жданова.

 

 

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