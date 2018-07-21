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За сутки на Донбассе - почти 30 обстрелов российских боевиков, ранены трое военных ВСУ

В районе проведения операции объединенных сил за минувшие сутки получили ранения трое украинских военных, боевики 29 раз открывали огонь по позициям наших войск

Об этом сообщает штаб ООС.

"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь по защитникам Троицкого, Луганского, Новолуганського, Светлодарска, Авдеевки, Красногоровки, Березового, Марьинки, Новомихайловки, Богдановки, Лебединского, Павлополя, Талаковки, Гнутово, Широкино и Водяного. Наряду с этим, противник в районе Гнутового применил 120-мм миномет, а защитников Павлополя обстреляли противотанковыми управляемыми ракетами", - сообщают в ООС.

Кроме этого, в районе Красногоровки было зафиксировано работу вражеской снайперской группы.

"Своими провокационными действиями оккупанты пытались заставить военнослужащих Объединенных сил открыть огонь в ответ, чтобы в дальнейшем обвинить Украину в несоблюдении объявленного перемирия", - отметили в штабе.

По данным разведки, один боевик погиб, еще один был ранен.

В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск 3 раза открывали огонь по позициям украинских защитников возле Крымского, Причепиловки и Авдеевки. Потерь среди бойцов Объединенных сил нет.

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