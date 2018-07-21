 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Иран грозит перекрыть экспорт нефти из Персидского залива

В субботу, 21 июля, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи поддержал предложение президента страны Гасана Ругани заблокировать экспорт нефти из Персидского залива в случае, если его собственный экспорт остановится вследствие санкций США

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Хаменеи отметил, что комментарии Рjугани были "важными замечаниями, которые отражают политику и подход" Ирана.

Иранские чиновники и раньше угрожали заблокировать Ормузский пролив - морской проход из богатого на нефть Персидского залива в открытый океан. Если Ормузский пролив будет заблокирован, это сделает невозможным перевозки нефти Ираком, Саудовской Аравией, Бахрейном, Катаром и Объединенными Арабскими Эмиратами.

Ранее 21 июля Хаменеи сообщил чиновникам МИД Ирана, что будет "очевидной ошибкой" ведение переговоров со США, назвав Вашингтон ненадежным.

Иран жестко критикует решение президента США Дональда Трампа в одностороннем порядке вывести США из ядерного соглашения 2015 года между Ираном и шестью мировыми державами.

17 июля официальный Тегеран сообщил об иске в Международный суд против США в ответ на решение Трампа выйти из ядерного соглашения и вернуть санкции против Ирана.

18 июля Иран заявил, что является близким к запуску завода, на котором можно построить больше центрифуг для обогащения урана.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 июля, 2018 суббота

больше новостей

21 июля, 2018 суббота

20 июля, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать