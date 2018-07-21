Иран грозит перекрыть экспорт нефти из Персидского залива

21 июля, 2018, 20:37

В субботу, 21 июля, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи поддержал предложение президента страны Гасана Ругани заблокировать экспорт нефти из Персидского залива в случае, если его собственный экспорт остановится вследствие санкций США

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Хаменеи отметил, что комментарии Рjугани были "важными замечаниями, которые отражают политику и подход" Ирана.

Иранские чиновники и раньше угрожали заблокировать Ормузский пролив - морской проход из богатого на нефть Персидского залива в открытый океан. Если Ормузский пролив будет заблокирован, это сделает невозможным перевозки нефти Ираком, Саудовской Аравией, Бахрейном, Катаром и Объединенными Арабскими Эмиратами.

Ранее 21 июля Хаменеи сообщил чиновникам МИД Ирана, что будет "очевидной ошибкой" ведение переговоров со США, назвав Вашингтон ненадежным.

Иран жестко критикует решение президента США Дональда Трампа в одностороннем порядке вывести США из ядерного соглашения 2015 года между Ираном и шестью мировыми державами.

17 июля официальный Тегеран сообщил об иске в Международный суд против США в ответ на решение Трампа выйти из ядерного соглашения и вернуть санкции против Ирана.

18 июля Иран заявил, что является близким к запуску завода, на котором можно построить больше центрифуг для обогащения урана.