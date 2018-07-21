Венгрия в шагах против Украины достигла критической черты, - Пристайко о саммите НАТО
Венгерские дипломаты готовили предложения своему политическому руководству НАТО как площадки для сведения счетов с Украиной, а также пытались не допустить президента Петра Порошенко на саммит Альянса.
Об этом в интервью "Главкому" рассказал глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко.
"Достигнут критический предел. Они реально пытались не допустить президента Украины на Саммит НАТО. Мы этого не забудем", - заявил Пристайко, добавив, что у Порошенко была возможность встретиться с лидерами Альянса вместе с представителями Грузии.
Дипломат напомнил, что 22 июня состоялось заседание министров иностранных дел Украины и Венгрии Павла Климкина и Петера Сийярто, а также министра образования и науки Украины Лилии Гриневич и министра человеческих ресурсов Венгрии Миклош Кашлера, на которой договорились, что следующая встреча закарпатской венгерской общины с Министерством образования Украины состоится 11-12 июля, а также то, что Верховная Рада в ближайшее время рассмотрит предложения Правительства о переносе сроков введения нового закона об образовании, и осенью депутаты смогут получить проект закона о среднем образовании, чтобы урегулировать вопросы объемов изучения языков.
"Как будто все участники переговоров с этим согласились, но всего за три дня после этой встречи приходит письмо от Венгрии до всех членов НАТО, в котором было написано, что Украина приехала на переговоры с пустыми руками, а значит, блокирование участия Украины в саммите НАТО будет продолжаться. Они делают вид, что переговоры идут, но держат заготовленные заранее письма о том, что никакого прогресса нет", - подытожил Пристайко, подчеркнув, что вести дискуссию по закону об образовании можно профессионально и дипломатично, "чтобы не брать в заложники НАТО".
То, что венгры не блокировали заседание в формате Украина-Грузия-НАТО - это определенный шаг навстречу со стороны Будапешта. Глава миссии Украины при НАТО также надеется, что попытки блокирования участия Украины в саммите – это максимальная точка, до которой дошел конфликт.
- Как сообщалось, Трамп и Порошенко провели 20-минутную встречу на саммите НАТО.
- Порошенко назвал Столтенбергу год, когда Украина должна достичь стандартов НАТО.
- Украина обсуждает на саммите НАТО российскую угрозу и перспективу членства в блоке.
- Украина примет участие в саммите НАТО, обойдя блокировку Венгрии.
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