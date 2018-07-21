Венгрия в шагах против Украины достигла критической черты, - Пристайко о саммите НАТО

21 июля, 2018, 10:33

Венгерские дипломаты пытались не допустить президента Украины на саммит НАТО, утверждает глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко

Венгерские дипломаты готовили предложения своему политическому руководству НАТО как площадки для сведения счетов с Украиной, а также пытались не допустить президента Петра Порошенко на саммит Альянса.

Об этом в интервью "Главкому" рассказал глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко.

"Достигнут критический предел. Они реально пытались не допустить президента Украины на Саммит НАТО. Мы этого не забудем", - заявил Пристайко, добавив, что у Порошенко была возможность встретиться с лидерами Альянса вместе с представителями Грузии.

Дипломат напомнил, что 22 июня состоялось заседание министров иностранных дел Украины и Венгрии Павла Климкина и Петера Сийярто, а также министра образования и науки Украины Лилии Гриневич и министра человеческих ресурсов Венгрии Миклош Кашлера, на которой договорились, что следующая встреча закарпатской венгерской общины с Министерством образования Украины состоится 11-12 июля, а также то, что Верховная Рада в ближайшее время рассмотрит предложения Правительства о переносе сроков введения нового закона об образовании, и осенью депутаты смогут получить проект закона о среднем образовании, чтобы урегулировать вопросы объемов изучения языков.

"Как будто все участники переговоров с этим согласились, но всего за три дня после этой встречи приходит письмо от Венгрии до всех членов НАТО, в котором было написано, что Украина приехала на переговоры с пустыми руками, а значит, блокирование участия Украины в саммите НАТО будет продолжаться. Они делают вид, что переговоры идут, но держат заготовленные заранее письма о том, что никакого прогресса нет", - подытожил Пристайко, подчеркнув, что вести дискуссию по закону об образовании можно профессионально и дипломатично, "чтобы не брать в заложники НАТО".

То, что венгры не блокировали заседание в формате Украина-Грузия-НАТО - это определенный шаг навстречу со стороны Будапешта. Глава миссии Украины при НАТО также надеется, что попытки блокирования участия Украины в саммите – это максимальная точка, до которой дошел конфликт.