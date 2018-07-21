В Италии критикуют министра, который призвал признать аннексию Крыма

21 июля, 2018, 18:00

В Италии критикуют министра внутренних дел Маттео Сальвини, который призвал признать аннексию Крыма и отменить санкции против России

Об этом сообщает итальянское издание Diario del Web.

Министра раскритиковал член дирекции оппозиционной к популистскому правительству Италии Демократической партии Пьеро Фассини.

"Теперь очередь дошла до Украины. Не удовлетворившись ссорой с половиной Европы, неугомонный Сальвини заставляет нас ссориться с Украиной. Кто-то должен напомнить ему, что "много врагов и много чести" привели Италию к катастрофе", - заявил Фассини.

Напомним, после того, как Сальвини призвал признать аннексию Крыма и отменить санкции против России, МИД Украины вызвал посла Италии для объяснений.