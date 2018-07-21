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В Украине увеличат количество контрольных пунктов на автодорогах

В Украине усилят меры безопасности на автодорогах и увеличат количество контрольных пунктов

Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, передает пресс-служба МВД в Twitter.

"МВД усилит меры безопасности дорожного движения и увеличит количество контрольных пунктов на автодорогах. Это касается, в первую очередь, трасс в направлении Южных регионов и стран ЕС", - говорится в сообщении.

При этом полицейские наряды усилят военными и автотехникой Нацгвардии.

Напомним, в Николаевской области произошло столкновение рейсового микроавтобуса Volkswagen с белорусской регистрацией и грузовика. В результате аварии водитель и четверо пассажиров микроавтобуса погибли на месте, еще 12 пассажиров получили ранения. Все погибшие в ДТП оказались гражданами Беларуси.

20 июля на Житомирщине произошла авария на дороге Киев-Чоп: маршрутка с пассажирами въехала в грузовик. В ДТП погибли по меньшей мере 10 человек.

В Ривном в ДТП погиб военный.

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