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В Ровно в ДТП погиб военный

В субботу ночью в Ровно в результате ДТП погиб военный

Об этом сообщает пресс-служба полиции Ровенской области.

ДТП произошло около двух часов ночи в субботу на улице Макарова в Ровно. На месте происшествия полицейские предварительно установили, что 47-летний житель села Бронники Ровенского района за рулем автомобиля Volkswagen Т4 по неизвестным причинам въехал в грузовой автомобиль DAF с прицепом, который был припаркован по правому краю проезжей части.

В результате столкновения водитель от полученных травм погиб на месте происшествия. Пассажира автомобиля, 35-летнего ровенчанина с травмами госпитализировали в военный госпиталь. Оба участника ДТП — военнослужащие, которые находились вне службы.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего, начато досудебное расследование по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины.

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