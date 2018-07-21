В Москве перед зданием правительства вывесили баннер в поддержку Сенцова
21 июля, 2018, 17:35
В российской Москве на Новоарбатском мосту возле здания правительства РФ вывесили плакат в поддержку Олега Сенцова
Об этом сообщает в Twitter "МБХ Медиа".
На баннере размещено фото Сенцова, надпись "Свободу политическим заключенным" и хэштег #SaveOlegSentsov.
По данным "МБХ Медиа", баннер вывесили активисты московского отделения движения "Открытая Россия".
На Новоарбатском мосту в Москве появился баннер с Олегом Сенцовым. Активисты Московского отделения «Открытой России» призывают выполнить требования украинского режиссера и освободить политических заключенных pic.twitter.com/L2IE3vRxlR— МБХ Медиа (@MBKhMedia) 21 июля 2018 г.
#Москва активисты вывесили баннер #СвободуСенцову на фоне Белого дома#FreeSentsov pic.twitter.com/IqPb1vb494— Денис Стяжкин (@styazshkin) 21 июля 2018 г.
- Напомним, Олег Сенцов голодает в заполярной российской колонии с 14 мая с требованием освобождения Кремлем всех украинских политзаключенных.
- Появилось видео с Сенцовым в колонии, отснятое в 18-й день его голодовки.
- Мать Сенцова обратилась к Владимиру Путину с просьбой помиловать ее сына.
- Сенцов пережил уже второй кризис со здоровьем и согласился принимать 3-4 ложки питательной смеси в день.
- По словам адвоката Дмитрия Динзе, Сенцов практически не ориентируется в датах, его хотели принудительно кормить.
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