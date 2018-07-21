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В Москве перед зданием правительства вывесили баннер в поддержку Сенцова

В российской Москве на Новоарбатском мосту возле здания правительства РФ вывесили плакат в поддержку Олега Сенцова

Об этом сообщает в Twitter "МБХ Медиа".

На баннере размещено фото Сенцова, надпись "Свободу политическим заключенным" и хэштег #SaveOlegSentsov.

По данным "МБХ Медиа", баннер вывесили активисты московского отделения движения "Открытая Россия".

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