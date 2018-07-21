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Усик - Гассиев: где и когда смотреть бой украинца против россиянина


фото: twitter
Сегодня в Москве украинец Александр Усик бьется с россиянином Муратом Гассиевым за титул абсолютного чемпиона мира

Александр Усик (Украина) - Мурат Гассиев (Россия)

21 июля, Москва, спорткомплекс "Олимпийский".

Начало - 21:20

Прямая трансляция на телеканале "Интер".

Бой за титулы чемпиона мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) по версиям WBC (Всемирного боксерского совета), WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации), IBF (Международной боксерской федерации) и журнала The Ring, финальный поединок Всемирной боксерской суперсерии за трофей Мохаммеда Али.

  • Накануне в Москве состоялась официальная процедура взвешивания перед поединком Усика против Гассиева.
  • Усик в финале Всемирной боксерской суперсерии будет защищать титулы чемпиона мира по версиям WBC и WBO и попытается отобрать пояса IBF и WBA в Гассиева.

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