Усик - Гассиев: где и когда смотреть бой украинца против россиянина
21 июля, 2018, 09:00
Сегодня в Москве украинец Александр Усик бьется с россиянином Муратом Гассиевым за титул абсолютного чемпиона мира
Александр Усик (Украина) - Мурат Гассиев (Россия)
21 июля, Москва, спорткомплекс "Олимпийский".
Начало - 21:20
Прямая трансляция на телеканале "Интер".
Бой за титулы чемпиона мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) по версиям WBC (Всемирного боксерского совета), WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации), IBF (Международной боксерской федерации) и журнала The Ring, финальный поединок Всемирной боксерской суперсерии за трофей Мохаммеда Али.
- Накануне в Москве состоялась официальная процедура взвешивания перед поединком Усика против Гассиева.
- Усик в финале Всемирной боксерской суперсерии будет защищать титулы чемпиона мира по версиям WBC и WBO и попытается отобрать пояса IBF и WBA в Гассиева.
Читайте также: Усик - Гассиев. Все о самом принципиальном бое года
Читайте также
-
-
-
13 июля, 2018 Кто виноват в туристическом коллапсе
-
-
Читайте также
-
-
13 июля, 2018 Кто виноват в туристическом коллапсе
-