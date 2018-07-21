Установлены личности погибших в ДТП под Житомиром,

21 июля, 2018, 11:33

Полиция установила личности девяти из десяти погибших в ДТП, случившемся в пятницу, 20 июля, под Житомиром, среди жертв автокатастрофы – двое гражданок России и гражданин Грузии

Об этом информирует отдел коммуникации ГУНП в Житомирской области.

"Среди погибших: житель г. Ровно, 1978 г.р. (водитель маршрутного автобуса); житель с.Гульска Новоград-Волынского района, 2004 г.н.; жительница г. Киева (уроженка Ровенщины), 1958 г.р.; жительница г. Новая Каховка Херсонской области, 1944.н.; жительница г. Киев, 1964 г р.; девочка, 2010 г.р. гражданка России; женщина, 1984 г.р. гражданка России; женщина, 1995 г.р., жительница г. Ровно; гражданин Грузии, 1962 г.р.; мальчик, 2002 г.р., житель г. Новограда-Волынского Житомирской", - говорится в сообщении.

Все обстоятельства происшествия выясняются. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц) УК.

Также обнародованы фамилии владельцев маршрутки из Ровно, которая попала в трагическое ДТП возле Житомира, и некоторые обстоятельства с документами на перевозку. Об этом сообщают местные СМИ.

"Микроавтобус принадлежит супругам Луцик. Руководитель областного управления Укртрансбезпеки Николай Коваленко сообщил, что Татьяна Луцик в январе прошлого года получила лицензию на пассажирские перевозки. Тогда она предоставила все необходимые документы, но после ДТП стало известно, что в деятельности перевозчика выявили ряд нарушений", - говорится в сообщении.

Владелец микроавтобуса Петр Луцик рассказал, что лицензию на пассажирские перевозки они тогда не оплатили, потому что передумали этим заниматься. На днях он одолжил транспортное средство своему другу. По словам Луцика, откуда и куда он вез людей, ему неизвестно.