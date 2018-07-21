Трамп назвал кокетство с Путиным в Хельсинки дипломатией, а СМИ - лицемерами

21 июля, 2018, 07:44

Президент США Дональд Трамп обвинил в лицемерии СМИ, которые критиковали его за мягкость во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки

Об этом он написал в Twitter.

I got severely criticized by the Fake News Media for being too nice to President Putin. In the Old Days they would call it Diplomacy. If I was loud & vicious, I would have been criticized for being too tough. Remember when they said I was too tough with Chairman Kim? Hypocrites! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 20, 2018

"Меня резко критиковали фейк-ньюс медиа за то, что я был слишком добр к президенту Путину. Раньше они называли это " дипломатией. Если бы я был громким и злым, меня бы критиковали за излишнюю жесткость. Помните, как они говорили, что я вел себя очень жестко с председателем Кимом (Ким Чен Ыном)? Лицемеры!" - написал Трамп.

Как сообщалось, во время пресс-конференции в Хельсинки с Путиным Трамп отказался поддержать выводы американских спецслужб, которые утверждают, что такое вмешательство действительно произошло. Выступление Трампа жестко раскритиковали в США как демократы, так и его соратники по Республиканской партии.