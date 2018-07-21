Трамп назвал кокетство с Путиным в Хельсинки дипломатией, а СМИ - лицемерами
Об этом он написал в Twitter.
I got severely criticized by the Fake News Media for being too nice to President Putin. In the Old Days they would call it Diplomacy. If I was loud & vicious, I would have been criticized for being too tough. Remember when they said I was too tough with Chairman Kim? Hypocrites!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 20, 2018
"Меня резко критиковали фейк-ньюс медиа за то, что я был слишком добр к президенту Путину. Раньше они называли это " дипломатией. Если бы я был громким и злым, меня бы критиковали за излишнюю жесткость. Помните, как они говорили, что я вел себя очень жестко с председателем Кимом (Ким Чен Ыном)? Лицемеры!" - написал Трамп.
Как сообщалось, во время пресс-конференции в Хельсинки с Путиным Трамп отказался поддержать выводы американских спецслужб, которые утверждают, что такое вмешательство действительно произошло. Выступление Трампа жестко раскритиковали в США как демократы, так и его соратники по Республиканской партии.
- Как сообщалось, Трамп поручил пригласить Путина в Вашингтон.
- 16 июля в столице Финляндии Хельсинки состоялась встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным. В городе прошли акции протеста из-за встречи президентов.
- Встреча Трампа с Путиным в Хельсинки была первыми отдельными переговорами между ними не на широких полях международных саммитов, а также первыми в истории переговорами президентов США и России один на один с участием только переводчиков. Путин и Трамп провели тет-а-тет около двух часов.
- Американские и мировые политики резко раскритиковали Трампа за поведение во время встречи с Путиным, в частности, за публичные сомнения в данных разведки США. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Трамп "не сдал ни одной позиции относительно Украины".
- Трамп признал Путина лично ответственным за вмешательство в американские выборы.
- Путин предложил Трампу провести "референдум" на оккупированном Донбассе.
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