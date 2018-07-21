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Трамп назвал кокетство с Путиным в Хельсинки дипломатией, а СМИ - лицемерами

Президент США Дональд Трамп обвинил в лицемерии СМИ, которые критиковали его за мягкость во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки

Об этом он написал в Twitter.

"Меня резко критиковали фейк-ньюс медиа за то, что я был слишком добр к президенту Путину. Раньше они называли это " дипломатией. Если бы я был громким и злым, меня бы критиковали за излишнюю жесткость. Помните, как они говорили, что я вел себя очень жестко с председателем Кимом (Ким Чен Ыном)? Лицемеры!" - написал Трамп.

Как сообщалось, во время пресс-конференции в Хельсинки с Путиным Трамп отказался поддержать выводы американских спецслужб, которые утверждают, что такое вмешательство действительно произошло. Выступление Трампа жестко раскритиковали в США как демократы, так и его соратники по Республиканской партии.

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